Sinner-De Minaur: orario, diretta e dove vedere in tv il tennis live

PARIGI (FRANCIA) - Nemmeno il tempo di festeggiare la vittoria contro McDonald che Jannik Sinner torna subito in campo per affrontare negli ottavi di finale di Parigi Bercy l’australiano Alex De Minaur , vittorioso in tre set su Murray all’esordio e Lajovic nel secondo turno. L’altoatesino vuole bissare il successo di pochi giorni fa a Vienna e vincendo si troverebbe ai quarti uno tra Van de Zandschulp e Rublev, battuto in semifinale in Austria. Sarà il quarto match del campo principale, il primo inizia alle 11 pertanto l'orario previsto è non prima delle 17.

Sinner-De Minaur: i precedenti

Sinner e De Minaur si sono già affrontati cinque volte nei tornei Atp e ad avere la meglio è sempre stato l'italiano, vittorioso in finale nel 2019 alle Next Gen Atp Finals e quest'anno in Canada, ai quarti nel 2020 a Sofia, e due volte nel 2022: all'Australian Open e al Masters 1000 di Madrid.

Dove vedere Sinner-De Minaur in tv e in streaming

La sfida tra Sinner e De Minaur, valida per gli ottavi di finale di Parigi Bercy, sarà visibile in esclusiva in diretta su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (212). Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go.