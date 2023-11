Djokovic-Dimitrov: orario, diretta e dove vedere in tv il tennis live

PARIGI - Novak Djokovic affronta Grigor Dimitrov (numero 17 al mondo) nella finale dell'ultimo Masters 1000 della stagione, a Parigi Bercy il serbo numero 1 al mondo cerca di scrivere un'altra pagina della sua già leggendaria carriera. Dopo aver battuto in rimonta Rublev in semifinale Nole scende in campo oggi con due obiettivi: vincere per 7ª volta il master parigino, vendicando il ko dell'anno scorso contro Rune, e centrare quota 40 Masters 1000 vinti in carriera per arrivare a 97 totali. Il bulgaro, che per la terza volta in carriera di una stagione che si chiuderà con più di 40 successi (41), ha confermato il buono stato di forma in un torneo dove ha eliminato Daniil Medvedev, Hubert Hurkacz e Stefanos Tsitsipas in semifinale. Dimitrov va alla caccia di un titolo che manca da tempo visto l'ultimo torneo vinto in carriera risale al 2017 (Nitto Atp Finals), sua miglior stagione con 4 tornei vinti.