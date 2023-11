Davis, Musetti carica Sinner: "Prima l'Olanda, poi rivincita con Djokovic"

Il giorno dopo è quello dell'analisi sulla finale persa da Jannik Sinner a Torino contro uno straripante Novak Djokovic che si è assicurato il 7° titolo delle Nitto ATP Finals. Una settimana straordinaria quella del tennista altoatesino, capace di superare il numero 1 al mondo durante la fase a gironi, ma battuto nella rivincita che metteva in palio il titolo in un Pala Alpitour gremito e tutto per Jannik. Resta un leggero amaro in bocca per non essere riuscito in una nuova impresa, ora c'è la possibilità di rifarsi in Coppa Davis dove l'Italia potrebbe ritrovarsi davanti la Serbia. Per poter rivivere un nuovo Sinner-Djokovic sarà necessario che gli azzurri superino l'Olanda e in vista della sfida è Lorenzo Musetti a suonare la carica.