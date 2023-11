Sinner e Sonego da impazzire, Italia in semifinale di Coppa Davis!

MALAGA (Spagna) - L'Italia vola in semifinale di Coppa Davis grazie al successo nel doppio decisivo del terzo match con la coppia Sinner-Sonego capace di imporsi in 6-3, 6-4 sugli olandesi Koolhof e Griekspoor. Una vittoria arrivata in rimonta al termine di una sfida avvincente, cominciata male per gli azzurri ma conclusa alla perfezione dai ragazzi di Volandri che ora attendono il match tra Serbia e Gran Bretagna per capire chi dovranno affrontare nella strada verso la finale.

Le sfide nei singolari

Matteo Arnaldi cede contro Botic van de Zandschulp per l'1-0 Orange. Il tennista italiano si arrende con il punteggio di 6-7(6), 6-3, 7-6(8) dopo 2 ore e 52 minuti con l'olandese che salva tre match-point. A rimediare è Jannik Sinner che contro Tallon Griekspoor chiude in 7-6(3), 6-1 dopo un'ora e 15 minuti di gioco pareggiando in conti e prolungando la sfida al terzo match decisivo con il doppio dove capitan Volandri decide di affidarsi alla coppia Sinner-Sonego, cambiando Bolelli dalla decisione iniziale. Una scelta vincente che porta l'Italia in semifinale. Assenti dal team azzurro Matteo Berrettini (presente in Andalusia in modalità tifoso) e Fabio Fognini (escluso anche a Bologna).

