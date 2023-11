Sinner, la profezia si è avverata: risate con Sonego nel doppio di Coppa Davis

MALAGA (Spagna) - "Paura? Paura, no... Non c'è da aver paura perché, alla fine, come dico sempre, il massimo che ti può succedere è che ti arriva una pallata in faccia". Sono le parole, piuttosto profetiche, pronunciate da Jannik Sinner pochi giorni fa, prima dei quarti di finale di Coppa Davis tra Italia e Olanda .

La profezia di Sinner

Aveva parlato di una pallata in faccia, Jannik Sinner, e pallata in faccia è stata... È accaduto durante la sfida di doppio, giocata in coppia con Sonego contro gli olandesi Griekspoor e Koolhof e decisiva per l'accesso in semifinale di Coppa Davis. Il talento altoatesino deve aver ripensato alla sua intervista perché, subito dopo l'episodio, ha guardato il compagno di Nazionale, scoppiando entrambi in una fragorosa risata.