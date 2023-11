Volandri, l'Italia, Djokovic: l'incredibile coincidenza che riporta al 2004

La terza sfida in poco più di una settimana tra Jannik Sinner e Novak Djokovic si avvicina. L'azzurro, sconfitto in finale delle Nitto ATP Finals, si appresta ad affrontare nuovamente il n.1 al mondo rappresentando l'Italia in Coppa Davis. Gli Azzurri sono capitanati da Filippo Volandri, che è curiosamente legato a Nole da un precedente di quasi 20 anni fa. Infatti, proprio contro di lui Djokovic fece il suo esordio nel 2004 a Umago perdendo per 7-6 (7-5) 6-1. Una sfida combattuta nel primo set, ma dove nel secondo la maggiore esperienza dell'azzurro si fece sentire.