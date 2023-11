Sinner-Djokovic, atto VI: la frase di Nole sulla rivalità con Jannik è virale

MALAGA (SPAGNA) - Dopo il doppio confronto alle Nitto ATP Finals di Torino, Sinner e Djokovic si ritroveranno di nuovo uno contro l'altro a Malaga per le semifinali della Coppa Davis tra Italia e Serbia . Le squadre capitanate da Filippo Volandri e Viktor Troicki sabato 25 novembre si giocheranno il pass per l'ultimo atto, con Jannik e Nole che si sfideranno nel secondo incontro in singolare e in caso di parità probabilmente anche nel doppio. Proprio contro Volandri Novak fece il proprio esordio nel circuito a Umago nel 2004 perdendo per 7-6 (7-5), 6-1. In 55 partite totali contro avversari italiani, il classe '87 ha perso solo cinque volte e, curiosamente, quattro di loro li ritroverà a Malaga: Volandri e Sinner appunto, ma anche Sonego e Musetti (il quinto che è riuscito a superarlo è stato Cecchinato ).

Quella tra il 22enne di San Candido e il numero uno al mondo è ormai una sfida che ricorre sempre più spesso. Solo in questa stagione i due si sono affrontati in semifinale a Wimbledon, con Nole che ebbe la meglio in tre set, e due volte al torneo dei maestri nel giro di pochi giorni: successo dell'azzurro nella seconda sfida del gruppo verde (7-5 6-7 7-6 il punteggio) e trionfo del serbo nella finalissima (doppio 6-3). Quello in Spagna, dunque, sarà il quarto atto del 2023 del confronto Sinner-Djokovic, che precedentemente si erano già incontrati nei quarti di finale di Wimbledon lo scorso anno, quando l'azzurro avanti 7-5 6-2 si fece rimontare con un parziale di 6-3 6-2 6-2, e la prima volta in assoluto a Monte Carlo nel 2021 (6-4 6-2 per Nole). In totale, dunque, cinque precedenti: quattro affermazioni del serbo e una per l'italiano.

