Djokovic e la risposta ai tifosi britannici: "State zitti, imparate a..."

MALAGA (SPAGNA) - Nemmeno il tempo di festeggiare il settimo successo alle ATP Finals (ennesimo record, ha staccato lo svizzero Federer a quota sei) che Novak Djokovic è subito protagonista a Malaga, in Coppa Davis . La Serbia, infatti, ha battuto la Gran Bretagna approdando così in semifinale. Dopo il successo di Kecmanovic contro Draper con un doppio tiebreak, Nole ha chiuso i giochi superando in un'ora e 42 minuti Cameron Norrie con il punteggio di 6-4 6-4.

Djokovic, la Storia sono io: luci e ombre del re del Tennis attuale

Djokovic e la polemica con i tifosi britannici

Come accade spesso (è successo anche a Torino), il numero uno al mondo non manca di rispondere alle provocazioni dei tifosi avversari e anche stavolta si è scagliato contro i supporter britannici, rei di averlo disturbato per l'intero incontro e anche durante l'intervista postpartita. In particolare Djokovic se l'è presa con il gruppetto seduto alle spalle della panchina avversaria che per tutto il match ha suonato i tamburi per cercare di infastidirlo: "Per tutta la partita, praticamente, hanno mostrato mancanza di rispetto, ma è l'ennesima volta, è qualcosa per cui devo essere preparato. In Coppa Davis è normale che a volte i tifosi oltrepassino il limite, ma nella foga del momento anche tu reagisci e, in un certo senso, dimostri che non permetti questo tipo di comportamento".

Djokovic in Coppa Davis parte subito con una forte critica: “Così è troppo”

Nole furioso: "Abbiate rispetto per i giocatori"

L'apice è stato raggiunto durante il primo set e quando stava servendo per il match, al termine del quale ha mandato anche un bacio irriverente verso uno di loro. Anche mentre parlava ai microfoni dopo la sfida i tifosi britannici hanno alzato i toni cercando di sovrastare la sua voce: "Dormiremo bene stanotte, continuate così, continuate così - ha sbottato Nole -. Imparate a rispettare i giocatori. State zitti!”. Tornando al campo, che è quello che più conta, il numero uno al mondo continua a far segnare record su record: è ora imbattuto da 21 partite di singolare in Coppa Davis, a partire dal 2011. Con questa vittoria, la sua 44ª in Coppa Davis, Djokovic detiene ora il record della Serbia per il maggior numero di successi nel torneo dopo aver superato l'ex numero 1 del doppio Nenad Zimonjic.

