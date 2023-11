Sinner e Sonego, svelata l’arma del doppio: il tennis c’entra poco

Dopo il successo contro l'Olanda, Sinner e Sonego sono stati intervistati ai microfoni di Sky Sport. Il talento altoatesino ha dichiarato: "Abbiamo disputato un ottimo doppio e spero che ci prenderemo delle altre soddisfazioni. Per Volandri non è facile prendere delle decisioni sulla formazione ma la coppia oggi ha funzionato, eravamo la squadra giusta. Oggi c'era tanta pressione, per tutta la giornata. C'è stata tanta sfortuna con Arnaldi, arrivato ad un soffio dalla vittoria nel primo singolare. Io poi sono riuscito a pareggiare il conto ma all'inizio ho faticato e non mi sentivo tanto bene in campo. Poi il doppio ha funzionato, ho giocato con un amico, ci siamo sostenuti sempre a vicenda nei momenti difficili".

Sonego: "Ecco come ci siamo preparati" Dopo Sinner, parola a Sonego che ha commentato così: "A Fifa giochiamo bene insieme, ci siamo preparati così". Poi sulla partita ha aggiunto: "Eravamo in fiducia ed è stato bello ritrovarci in campo. C'erano davvero sensazioni positive. Siamo un gruppo completo e non è facile lasciare fuori qualcuno. Oggi è stata davvero una vittoria di squadra, perché anche Arnaldi meritava di vincere, ha fatto una partita pazzesca". Filippo Volandri è poi intervenuto in conferenza stampa. Il capitano non giocatore della nazionale azzurra di tennis ha dichiarato: "Sinner alza il livello di tutti. È arrivato lunedì e ieri siamo venuti prestissimo sul centrale, ha voluto allenarsi per dare subito l'esempio".

Volandri e l'entusiasmo di Sinner "Arnaldi ha dato il 110%, partiva da sfavorito. Abbiamo avuto le nostre occasioni, ma non possiamo recriminare niente. Sinner si è adattato alle condizioni nella prima partita, in doppio ci ha dato tanto al servizio e in risposta, li ha impallinati. C'è alchimia tra Sinner e Sonego". Così Filippo Volandri, ct dell'Italia, ha invece commentato l'accesso alle semifinali di Coppa Davis. "Sinner ha poi quell'entusiasmo che alla fine fa la differenza. Adesso un'altra ora di festeggiamenti e poi si ricomincia. Sonego non è al 100%, motivo per cui nel singolare ho scelto Arnaldi. Però ha dimostrato che sta bene, incrociamo le dita e vediamo adesso chi vincerà e sarà la nostra avversaria in semifinale", ha concluso.

