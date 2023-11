Fenomeno Jannik Sinner, nulla sarà più come prima

C'è qualcosa di straordinariamente esaltante e di magico nell'Insalatiera che occhieggia Sinner quando Jannik le passa e ripassa davanti, al Palacio de Deportes in Malaga, prima che il gioco contro Djokovic riprenda. C'è, anche in Coppa Davis, la consacrazione del Fenomeno Azzurro che, per la seconda volta in undici giorni, batte il Fenomeno N.1 e lo supera al termine di una partita epica, indimenticabile, meravigliosa. Nessun aggettivo risulta eccessivo per celebrare l'impresa del Golden Boy dello sport italiano. Dalla settimana d'oro di Torino a quest'altra in Andalusia: sono giorni senza fiato per il nostro tennis e siamo davvero fortunati a viverli, soggiogati dalla grandezza di un campione che ci sta facendo impazzire. Di certo perché, due volte su tre Sinner sconfigge in singolare il Marziano, 400 settimane e otto stagioni da leader della classifica mondiale, sette volte campione delle Atp Finals, autentico mostro di longevità agonistica, incurante dei suoi 37 anni. Non pago, poco dopo Jannik torna in campo con Sonego, suo gemello diverso e, di nuovo, ribatte Djokovic nel doppio, portando l'Italia in finale di Coppa Davis venticinque anni dopo l'ultima volta e quarantasette anni dopo il trionfo in Cile.