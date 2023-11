Arnaldi, lacrime dopo l’impresa di Coppa Davis: la dedica speciale in tv

Matteo Arnaldi conquista nell’emozione il primo punto per l'Italia nella finale di Coppa Davis contro l’Australia, in scena sul veloce indoor di Malaga. Il tennista azzurro, 22enne di Sanremo, numero 44 del mondo, si è imposto su Alexei Popyrin, 24enne di origini russe, numero 40 del ranking internazionale, col punteggio di 7-5 2-6 6-4. “Sono contento, per me è molto importante perché una persona molto importante per me e la mia ragazza è venuta a mancare un mese fa - ha detto l’azzurro visibilmente commosso ai microfoni Rai - Questa vittoria è per lui, ma soprattutto per lei. È tutto ancora più emozionante. Non ho giocato una delle migliori partite, non è mai semplice giocare una finale. Sono riuscito a portarla a casa”.