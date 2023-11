Diretta Coppa Davis, finale Italia-Australia: Sinner, orario e dove in tv

L’ Italia ha raggiunto la finale di Coppa Davis venticinque anni dopo. Gli Azzurri capitanati da Volandri si sono infatti imposti per 2-1 sulla Serbia in semifinale al termine di una sfida combattuta nel singolare e nel doppio. Inizialmente Musetti ha perso contro Kecmanovic , poi Sinner si è imposto clamorosamente contro Djokovic in tre set e nel doppio Sinner e Sonego hanno firmato il punto decisivo. Nell’atto conclusivo del torneo l’Italia affronterà l’ Australia , che ha sconfitto la Finlandia 2-0 senza troppi problemi.

Italia-Australia: diretta tv e streaming

La sfida tra Italia e Australia valevole per la finale di Coppa Davis è prevista per domenica 26 novembre alle ore 16 al Palacio de Deportes Jose Maria Martin Carpena di Malaga, in Spagna. Sarà possibile seguire la finale in diretta tv in chiaro su RaiDue e su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis. Per quanto riguarda lo streaming la sfida sarà disponibile su NOW e RaiPlay. Jannik Sinner guida la squadra di Volandri. L’altoatesino ha giocato sia contro l’Olanda che contro la Serbia, nei singolari e nei doppi insieme a Lorenzo Sonego. Contro l’Olanda il singolo è stato disputato da Arnaldi, mentre Musetti è sceso in campo contro la Serbia. Completa la squadra Simone Bolelli.