Sinner, il grazie agli italiani e il pensiero per Berrettini: “È tutto speciale”

"E' una gioia per gli italiani che sono venuti fino a qui a Malaga, e per tutti quelli che stanno a casa e hanno tifato per noi. E' una cosa grande. In questa stagione abbiamo sofferto ma siamo una squadra unita, e ognuno di noi può sorridere di questo successo. Chiudere così la stagione è bellissimo, ci dà molta energia per preparare la prossima. Siamo una squadra unita, ognuno di noi può essere contento". Lo ha Jannik Sinner ai microfoni della Rai dopo il trionfo dell'Italia in Coppa Davis.