Nadal, un anno dopo! Ufficiale il ritorno: quando e dove

Rafael Nadal torna ufficialmente in campo un anno dopo. L'annuncio è arrivato direttamente dal tennista spagnolo: "Dopo un anno è arrivato il momento di tornare a giocare. Ci vediamo a Brisbane ". L'appuntamento è dunque per la prima settimana di gennaio, con vista sugli Australian Open . Il direttore del torneo Craig Tiley aveva già preannunciato la possibilità di un rientro , che ora è diventato dunque ufficiale.

Nadal, l'ultima partita e la data del rientro

Il tennista spagnolo non gioca una partita ufficiale dal 18 gennaio, quando perse contro Mackenzie McDonald al secondo turno degli ultimi Australian Open. Lo spagnolo si allena ormai con regolarità da ottobre e sarà dunque impegnato nella prossima edizione del torneo in Australia, il primo major della stagione 2024 in programma dal 14 al 28 gennaio.