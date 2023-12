Wozniacki agli Australian Open dopo 4 anni: sarà in gara con una wild card

La danese ex numero uno del mondo, ritiratasi proprio dopo lo Slam del Melbourne Park nel 2020, era rientrato nel circuito lo scorso agosto per gli Us Open: i dettagli

06 . 12 . 2023 13:58 1 min wozniackiAustralian Open

Abbonati per continuare a leggere L'abbonamento Plus+ ti permette di leggere tutti i contenuti del sito senza limiti Scopri ogni giorno i contenuti esclusivi come Interviste, Commenti, Analisi, le Pagelle e molto altro ancora! Plus+ € 5,90 /mese Scopri l'offerta Hai già un abbonamento? Accedi