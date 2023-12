Berrettini e Pietrangeli, cosa si sono detti: sui social non c'è nessun dubbio

Un frame dell'incontro tra Matteo Berrettini e Nicola Pietrangeli, in occasione dei SuperTennis Awards 2023, sta facendo discutere i social. La leggenda di questo sport, nata 90 anni fa a Tunisi, sale sul palco e stringe la mano ai componenti della Nazionale azzurra fresca vincitrice della Coppa Davis. Il romano, però, che cambia immediatamente espressione del viso, bisbiglia qualcosa non carpito dai microfoni, così come il labiale non viene inquadrato dalle telecamere. Non si può, pertanto, sapere con certezza, a meno che non venga rivelato dai diretti interessati, ma gli utenti dei social sembrano non avere dubbi.