Sinner eroe Davis, è trionfo! Italia nella storia del tennis 47 anni dopo

L’Italia è sul tetto del mondo del tennis e alza al cielo la seconda Coppa Davis della sua storia. 47 anni dopo il sogno torna a diventare realtà grazie al 2-0 inflitto in finale all'Australia. Apre le danze il successo di Arnaldi che in tre set contro Popyrin porta in vantagio l'Italia per 1-0. A regalare il trofeo alla Nazionale azzurra ci pensa infine Sinner nel secondo singolare dove travolge De Minaur in due set stravinti per 6-3 6-0.