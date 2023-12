Kyrgios annuncia il forfait all'Australian Open: "È una grande delusione"

A quasi sei mesi dall'ultimo match, sconfitta 7-5 6-3 contro il cinese Yibing Wu al primo turno a Stoccarda, Nick Kyrgios ha annunciato ufficialmente la sua rinuncia agli Australian Open . Ai box per infortunio, lo scorso mese aveva detto che "si sarebbero dovuti allineare i pianeti" per partecipare al primo Slam della stagione. "È una grande delusione per me, qui ho tanti ricordi straordinari - ha scritto l'australiano -. Voglio solo tornare a giocare al massimo e farlo bene, ma mi serve più tempo".

Finalista a Wimbledon nel 2022, dove si è arreso di fronte a Novak Djokovic, ha saltato l'Australian Open quest'anno e si è poi sottoposto a un'operazione al ginocchio. Tentato il rientro a Stoccarda, dove ha giocato il suo unico match del 2023, si è poi cancellato da Wimbledon e non si è più visto in campo. Kyrgios sarà a Melbourne, ma come commentatore, non come protagonista nel torneo di casa.