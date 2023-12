Nadal, la rivelazione di Moya sul recupero di Rafa: “Abbiamo temuto che…"

18 gennaio 2023: risale a quasi un anno fa l'ultimo match disputato da Rafa Nadal . In quell'occasione lo spagnolo perse 6-4 6-4 7-5 contro l'americano McDonald Mackenzie al secondo turno degli Australian Open. Poi il lungo stop per l'infortunio all'anca, l'operazione e il lento recupero. Ora che il peggio è ormai alle spalle, il mancino di Manacor si prepara ad affrontare nel migliore dei modi il suo ultimo anno da professionista. "La partenza è stata molto dura, ovviamente. A volte sembrava difficile perché non stava migliorando. A poco a poco, siamo riusciti a progredire, i problemi sono stati gradualmente risolti e ora Rafa è praticamente pronto ad andare in Australia e provarci", ha commentato il suo allenatore Carlos Moya in una intervista sul sito dell'Atp.

Moya sul recupero e il ritorno in campo di Nadal

L'ex tennista fa il punto sul rientro in campo del campione spagnolo al Brisbane International in programma dal 31 dicembre in Australia. Moya e Nadal sono rientrati dal Kuwait, dove si sono allenati per alcuni giorni con Arthur Fils, e stanno rifinendo la preparazione prima di dirigersi verso l'Australia. "Rafa ha avuto un'operazione più complicata di quanto ci si aspettasse - spiega Moya -. Una volta che l'hanno aperto e visto cosa c'era, era più delicato di quanto avessero pensato. Non è che non avesse esami e scansioni ma sembra che non avessero una buona idea del problema; e il periodo di recupero è stato più lungo del previsto. Dopo l'operazione per un mese e mezzo non ci siamo visti, perché è andato in vacanza. Si stava disintossicando il più possibile. Poi, alla fine di agosto, abbiamo iniziato ad allenarci, ma con molta leggerezza. Facevamo due giorni a settimana, venti minuti. Era una progressione molto lenta. A volte facevamo un passo indietro, poi tornavamo...".