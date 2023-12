Berrettini a casa Juve, calvario senza fine: a rischio l’esordio stagionale

TORINO - Torna a farsi vivo l'incubo infortuni per Matteo Berrettini che sta preparando il suo ritorno in campo a partire dall'ATP 250 di Brisbane. Per il tennista romano, che in questi giorni ha alloggiato a Torino nella casa della Juventus, il JHotel, prima di rientrare a Monte Carlo, è emerso un problema al piede che rischia di mettere in dubbio l'esordio stagionale. Lunedì Berrettini, scivolato per il lungo stop al n°92 del ranking, non si è allenato con l'amico Lorenzo Sonego e vuole valutare al meglio il fastidio prima di ritornare a giocare.