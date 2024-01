Nadal ai quarti a Brisbane, sconfitto anche Kubler

BRISBANE (AUSTRALIA) - È un super Nadal quello che batte il padrone di casa Jason Kubler e vola ai quarti di finale del "Brisbane International", Atp 250 da 661.585 dollari che si sta disputando sul cemento della capitale del Queensland. Ai box per un anno a causa dei problemi fisic, il mancino di Manacor è tornato in splendida forma e dopo aver eliminato Dominic Thiem al primo turno ha battuto il numero 102 al mondo con il punteggio di 6-1 6-2 dopo un'ora e 21 minuti di gioco. Lo spagnolo adesso si giocherà il pass per la semifinale contro un altro australiano, Jordan Thompson, che ha superato il turno senza scendere in campo a causa del ritiro del francese Ugo Humbert.