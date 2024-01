Sinner, primo allenamento a Melbourne: il messaggio social scatena i tifosi

Jannik Sinner è atterrato a Melbourne. Ad annunciarlo è lo stesso tennista azzurro con un post su Instagram al termine di un allenamento con Daniel Jovanovski: "Touchdown in Australia". Jannik, dopo la giornata di relax sulla neve, è tornato in campo in vista dei numerosi impegni del 2024. In questa stagione però, a differenza della precedente, l'altoatesino non scenderà così spesso in campo, in modo da gestire le energie a testimonianza di un cambiamento di status. Il 14 gennaio Sinner debutterà, dopo l'esibizione di Kooyong (in programma dal 10 al 12 gennaio al Kooyong Lawn Tennis Club di Melbourne), agli Australian Open, primo Slam del 2024: la sfida a Djokovic, campione in carica, è lanciata.