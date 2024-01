Sinner-Berrettini, abbraccio in campo. E Matteo si allena davanti a Melissa Satta

Matteo Berrettini e Jannik Sinner sono entrambi a Melbourne per preparare l’esordio alla prima prova dello Slam 2024, gli Australian Open . I due azzurri hanno svolto i rispettivi allenamenti alla Rod Laver Arena in vista dell’inizio del prestigioso torneo, in programma dal 14 al 28 gennaio. Jannik e Matteo si sono incontrati in campo, insieme ai loro team, scambiandosi un caloroso abbraccio che ha entusiasmato i tifosi sui social.

Per entrambi si tratta di un momento importante in questi primi giorni del 2024: il numero 4 del mondo vuole confermare la straordinaria cavalcata vissuta sul finale della scorsa stagione (con tanto di Coppa Davis alzata al cielo) mentre il campione romano non vede l’ora di tornare in campo dopo oltre quattro mesi d’assenza dall’ultima sfida ufficiale (agli Us Open contro il francese Arthur Rinderknech).