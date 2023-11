Tsitsipas infortunato: si ritira dopo 3 game, vince Rune. Cosa succede ora

TORINO - Clamoroso colpo di scena nella seconda giornata del Gruppo Verde delle Nitto Atp Finals 2023: Stefanos Tsitsipas si è ritirato dopo appena 3 game contro Holger Rune ! Il tennista greco, dopo non essere riuscito a convertire 2 palle break al game di apertura, sotto 2-1 ha chiesto l'intervento del trainer. Dopo un colloquio il giocatore greco ha deciso di ritarsi (dopo appena 17 minuti), stringendo la mano all'arbitro, all'avversario e uscendo a testa bassa tra gli ululati: "Non mi ero accorto durante la partita poi però ho notato che non stava bene al servizio. Ha fatto bene a fermarsi" ha dichiarato il danese.

Rune non gioca, c'è l'esibizione!

E Rune? Vista la situazione improvvisa, si è deciso di far giocare un set di esibizione ma non con Rune! Infatti i due "alternate" ovvero Hubert Hurkacz e Taylor Fritz si affronteranno alle 15:20. Questo per "risarcire" in qualche modo chi ha pagato per vedere questa in attesa del big-match tra Sinner e Djokovic (ore 21).

Tsitsipas OUT, Hurkacz nel torneo

Tsitsipas non scenderà più in campo in queste Nitto Atp Finals come dichirato da lui stesso nella conferenza stampa post-partita e di conseguenza entra nel tabellone Hubert Hurkacz essendo prima riserva. Il polacco affronterà giovedì Novak Djokovic.