Impresa Zeppieri agli Australian Open: Lajovic ko e ora sogna la Top 100

MELBOURNE (AUSTRALIA) - Sale a tre il numero delle azzurre qualificate al secondo turno degli Australian Open , primo Slam della stagione. Dopo Jasmine Paolini , strappano il pass anche Martina Trevisan ed Elisabetta Cocciaretto : la 30enne fiorentina numero 59 al mondo ha battuto in rimonta la 26enne messicana Renata Zarazua (97) con il punteggio di 4-6 6-4 6-2, mentre la 22enne anconetana (66) ha eliminato la coetanea svizzera Lulu Sun (193) 6-1 7-5. Debutto amaro, invece, per Camila Giorgi che si arrende di fronte alla bielorossa Victoria Azarenka 1-6 6-4 3-6.

Zeppieri, che impresa agli Australian Open!

Nel tabellone maschile, invece, grande impresa per Giulio Zeppieri. Il 22enne romano, numero 133 della classifica Atp, ha superato in due ore e mezza di gioco il 33enne serbo Dusan Lajovic (51) con il punteggio di 6-3 3-6 6-3 7-6(7/3) e nel prossimo turno dovrà vedersela contro il 28enne britannico Cameron Norrie (22). Una vittoria importante per l'italiano che, partito dalle qualificazioni, è ora a ridosso della top 100 mondiale.