Sinner numero tre del mondo dopo gli Australian Open? Cosa deve succedere

Jannik Sinner sta avendo un rendimento eccezionale agli Australian Open . Nei primi quattro match del primo Slam del 2024 il campione azzurro ha vinto 12 set senza perderne nessuno : attualmente è l’unico dei big 8 rimasti in corsa a esserci riuscito. Non solo questo però perché il talento azzurro sta demolendo un record dopo l’altro con una prova di forza clamorosa , portando a casa ogni partita senza forzare o andare mai in sofferenza. La grande abilità di Sinner è quella di gestire con calma olimpica tutti i momenti della partita, scegliendo in totale serenità il momento giusto per mettere a referto la giocata giusta.

In questo il campione di San Candido assomiglia molto a sua maestà Roger Federer: classe infinita e totale controllo delle emozioni, il tutto per compiere la mossa decisiva nel momento decisivo per portare il match sul binario della vittoria. È successo contro Van de Zandschulp, si è verificato nuovamente con De Jong e Baez e si è ripetuto anche contro Khachanov: Sinner viaggia sul ritmo impostato nella seconda parte della scorsa stagione quando, da dopo gli Us Open in poi è riuscito a trovare la formula vincente per diventare uno dei primi 4 giocatori al mondo (26 vittorie su 29 partite, incluso il ritiro contro De Minaur a Parigi Bercy), battendo tutti i migliori del ranking grazie alle sue qualità.