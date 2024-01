Sinner-Djokovic, dove e quando vedere in tv la semifinale Australian Open

MELBOURNE (Australia) - Uno splendido Jannik Sinner continua la sua cavalcata negli Australian Open superando ai quarti il russo Andrey Rublev in tre set. Ennesimo capolavoro dell'altoatesino che non concede nemmeno un set all'avversario, al momento nessuno è riuscito a rubargliene uno, e raggiunge Novak Djokovic nella semifinale del primo Slam stagionale. Il numero 1 del mondo, al 33° successo di fila in Australia, si sbarazza di Fritz e contro l'azzurro vorrà vendicare la sconfitta di Coppa Davis nel singolare (poi anche nel doppio) che ha portato l'Italia ad eliminare la Serbia e raggiungere la finale poi vinta contro l'Australia. Dal canto suo il numero 4 del ranking è in cerca di rivalsa per il recente ko subito nelle Atp Finals di Torino dove ad aggiudicarsi l'ultimo atto è stato proprio Nole. Sarà dunque il nuovo capitolo della saga Sinner-Djokovic a decidere chi potrà giocarsi la finalissima a Melbourne.