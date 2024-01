Sinner-Medvedev: quando e dove vedere in tv la finale Australian Open

MELBOURNE (Australia) - Jannik Sinner sfiderà domenica mattina Daniil Medvedev per il titolo dell'Australian Open 2024. Il tennista azzurro numero 4 al mondo è alla sua prima finale in un torneo dello Slam dopo aver eliminato con personalità il padrone del torneo Djokovic. Il russo, numero 3 del mondo, ha sconfitto in rimonta Alexander Zverev, numero 6 del seeding, con il punteggio di 5-7, 3-6, 7-6 (7-4), 7-6 (7-5), 6-3 in una battaglia di quattro ore e 18 minuti.