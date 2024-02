Sinner in semifinale a Rotterdam: 200 vittorie. Raonic, infortunio e ritiro

ROTTERDAM (Olanda) - Jannik Sinner conquista la 200ª vittoria in carriera battendo Milos Raonic ai quarti di finale del torneo Atp 500 di Rotterdam. Il tennista azzurro si è imposto con il punteggio di 7-6(4), 1-1 e ritiro dell'avversario per un infortunio al fianco. Il tutto in una partita che ha visto l'altoatesino più falloso del solito nel 1° set ma capace di trovare la quadra e le contromisura al super servizio dell'avversario nei momenti topici. Come nell'edizione 2023 Sinner si giocherà il pass per la finale contro il beniamino di casa Tallon Griekspoor vincente in due set contro il finlandese Ruusuvuori .

Sinner, cambia tutto: numero 3 del mondo anche se non vince a Rotterdam

Sinner-Raonic, la diretta

Secondo Set: 1-1 ritiro Raonic

Il dolore al fianco avvertito nel 1° set aumenta per il canadese che dopo il suo primo turno di battuta (1-1) si avvia verso l'arbitro per annunciare il suo ritiro dopo 65' di partita.

Primo Set: Sinner 7-6(4)

Sinner fatica nei primi due game in risposta ma al 5° gioco (3° sul servizio di Raonic) prende le contromisure e con tre ottime risposte si porta 15-40 strappando il servizio al canadese per il 3-2. Jannik però si trova a sua volta 15-40 nel suo turno di servizio, Raonic lo grazia (30-40) ma poi l'azzurro manda in corridoio il rovescio ed è contro-break 3-3. Raonic tiene il servizio (4-3) chiedendo l'intervento del trainer per un problema al fianco destro. Sinner è molto falloso e al 10° gioco si trova nuovamente 15-40 sul suo servizio ma annulla i due set-point pareggiando sul 5-5. La frazione si decide al tie-break dove l'azzurro trova il mini-break al 5° punto (3-2) per volare sul 5-2 e non girarsi più per il 7-4 dopo 56'.

Sinner-Raonic: diretta tv e steaming

La sfida tra Sinner e Raonic, valida per i quarti di finale dell'Atp 500 di Rotterdam (Olanda), è in programma venerdì 16 febbraio con orario d'inizio previsto per le 21 e sarà visibile in esclusiva in diretta su Sky Sport Tennis. Inoltre sarà visibile anche in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go.

