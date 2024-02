Darderi batte Bagnis dopo una maratona: è agli ottavi a Santiago del Cile

SANTIAGO DEL CILE (CILE) - Non è stata una passeggiata l'esordio di Luciano Darderi nel "Movistar Chile Open" (ATP 250 - montepremi 661.585 dollari) che si sta disputando sulla terra rossa del Club Deportivo Universidad Catolica di Santiago del Cile. Il 22enne italoargentino di Villa Gesell, numero 80 ATP, in tabellone grazie ad una wild card, vincitore due settimane fa a Cordoba del suo primo titolo nel circuito maggiore (per giunta partendo dalle qualificazioni), si è imposto per 7-6 (7-4), 6-7 (6-8), 7-6 (7-5), dopo oltre tre ore e un quarto di lotta, sull'argentino Facundo Bagnis, n° 148 del ranking, ripescato in tabellone come lucky loser dopo il forfait del colombiano Daniel Elahi Galan (n° 84 ATP). Il match è terminato alle due di notte locali.