Paolini e Sinner insieme? "Jasmine firmerebbe subito..."

Il gioco di squadra conta, anche nel tennis. In particolare se inteso come il rapporto che intercorre tra atleta e coach. E allora nel processo di crescita esponenziale di Jasmine Paolini un ruolo fondamentale ricopre Renzo Furlan, che ha iniziato a seguire la toscana nel 2016 part time per poi esserle accanto a tempo pieno da luglio 2020. A fine ottobre l’azzurra entrava per la prima volta in Top 30, ora con il capolavoro a Dubai si è proiettata tra le prime 15 del mondo. «Non mi aspettavo neanche io un balzo così repentino - ammette il tecnico che compirà 54 anni il 17 maggio - anche perché di solito i suoi progressi avvengono in maniera progressiva. Sapevo che Jasmine era competitiva, migliorata al servizio e con un gioco ancor più incisivo, aveva dimostrato una crescita di livello raggiungendo gli ottavi agli Australian Open e poi vincendo il titolo in doppio a Linz con Sara Errani, però con questo risultato mi ha stupito positivamente. Cosa è cambiato? Beh, avesse perso al 1° turno con Haddad Maia in cui era sotto 6-4 4-2 40-15 ora non staremmo parlando di un Wta 1000 in bacheca. Invece con tenacia ha saputo girare quel match e qualcosa è scattato in termini di ulteriore consapevolezza, ha battuto per la prima volta Fernandez e quindi Sakkari, confermandosi nelle successive prove del nove con Cirstea e Kalinskaya».