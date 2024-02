L'Arabia si compra il Tennis: il Ranking Atp cambia nome. E le Finals di Torino?

I Pif Atp Rankings

La forma più evidente coinvolge la classifica maschile, ufficialmente denominata Pif Atp Rankings, e quindi l'annuncio del numero 1 di fine stagione sarà effettuato in occasione delle Finals che proseguiranno a Torino fino al 2025. Inoltre il fondo saudita collaborerà con gli eventi di Indian Wells, Miami, Madrid (tutti questi Masters 1.000), Pechino e le Atp Finals, oltre alle Next Gen Finals, in calendario a Gedda dallo scorso anno e fino al 2027. Pif e l’organo di governo del circuito maschile collaboreranno anche per «elevare il futuro a lungo termine del tennis» e il fondo sovrano saudita contribuirà al piano strategico OneVision dell’Atp.