Nadal si ritira da Indian Wells: "Non posso mentire a me stesso e ai fan"

INDIAN WELLS (USA) - Il torneo di Indian Wells perde uno dei protagonisti più attesi: Rafa Nadal . Il tennista spagnolo, infatti, attraverso un post sui propri social ha annunciato il ritiro prima ancora di scendere in campo: "Con grande tristezza devo ritirarmi da questo fantastico torneo di Indian Wells. Tutti sanno quanto ami questo posto e quanto ami giocare qui ed è per questo che sono venuto in anticipo per allenarmi e cercare di prepararmi". Questo il messaggio del mancino di Manacor, costretto a rinunciare al Masters 1000 di Indian Wells, per una condizione fisica che ritiene non essere all'altezza.

"Ho lavorato duramente, ho fatto un test questo fine settimana (il match esibizione a Las Vegas con Carlos Alcaraz) ma non mi sento pronto per giocare ai massimi livelli in un torneo così importante - continua -. Non è una decisione facile, è dura, ma non posso mentire a me stesso e alle migliaia di fan. Mi mancherete tutti, sono sicuro che il torneo sarà un grande successo". Lo spagnolo, che sarà sostituito dall'indiano Sumit Nagal, al primo turno avrebbe dovuto affrontare Milos Raonic. Dopo aver saltato praticamente tutto il 2023 per l'infortunio all'anca, Nadal era tornato a gennaio per l'Atp 250 di Brisbane dove aveva battuto Thiem e Kubler prima di arrendersi ai quarti di finale contro il padrone di casa Thompson.

