Sinner-Kokkinakis, diretta Indian Wells: orario e dove vedere il tennis in tv

INDIAN WELLS (CALIFORNIA) - Dopo aver trionfato all'Australian Open (primo italiano a vincere a Melbourne e secondo azzurro di sempre a portare a casa uno Slam dopo Panatta al Roland Garros 1976) e all'Atp 500 di Rotterdam, Jannik Sinner cerca il tris per proseguire alla grande un 2024 da urlo. L'altoatesino, sulla scia del trionfo in Coppa Davis con l'Italia (gli azzurri avevano vinto una sola volta l'insalatiera nel 1976 in Cile) e la finale alle Atp Finals di Torino, ha iniziato alla grande il nuovo anno infilando una striscia di dodici vittorie in altrettanti match. Il 22enne di San Candido, dunque, è ancora imbattuto e dopo aver conquistato di diritto il pass per il secondo turno, intorno alle 20 italiane farà il proprio esordio a Indian Wells contro l'australiano Kokkinakis, vittorioso al debutto contro Marcos Giron. Sinner al Masters 1000 sul cemento californiano si presenta come uno dei favoriti per la vittoria finale, che gli garantirebbe di superare Carlos Alcaraz e diventare il numero due della classifica Atp.