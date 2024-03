Sinner: “Non mi sento imbattibile. Le 16 vittorie di fila? Mi dà fiducia ma..."

"Quando raggiungi un obiettivo, poi cerchi di lavorare duro per il successivo. Penso di dover migliorare ancora tante cose in campo, a cominciare dal servizio". E' il commento di Jannik Sinner dopo la vittoria contro Thanasi Kokkinakis all'esordio al Masters 1000 di Indian Wells . "Ma non mi sento imbattibile" ha spiegato l'azzurro in conferenza stampa.

Le parole di Sinner

"Oggi c'era un po' di vento all'inizio non è stato facile giocare per me. Questa poi era la mia prima partita nel torneo. Credo di poter essere molto soddisfatto. Lui è un ottimo giocatore, serve molto forte. Ho avuto bisogno di un po' di tempo per sentire la palla con queste condizioni di gioco, poi nel corso del match le cose sono andate sempre meglio" ha spiegato. Poi, ha aggiunto: "Siamo venuti qui a Indian Wells in anticipo per prepararci, e giorno dopo giorno va sempre meglio. Ma le condizioni possono cambiare, l'abbiamo visto anche oggi: c'era vento all'inizio e poi ha smesso". Sulle 16 vittorie consecutive considerando anche le Finals di Coppa Davis a Malaga: "Me lo stanno dicendo sempre di questa serie di vittorie. Di sicuro mi dà fiducia ma nell'altro senso può finire molto velocemente, forse anche fra due giorni o forse no, non possiamo prevedere il futuro. Come dico sempre, cerco di vivere nel presente" ha detto Sinner.