Nardi si guadagna Djokovic! L'azzurro fa la storia a Indian Wells

A volte la storia può regalare delle traiettorie incredibili a una carriera, ed è quello che sta succedendo a Luca Nardi, in pieno sogno Indian Wells. Il giovane tennista azzurro, ancora ventenne, è stato prima baciato dalla fortuna entrando in tabellone al Master 1000 come Lucky Loser - sfruttando l'infortunio della testa di serie Tomas Martin Etcheverry che godeva di un bye al primo turno - e poi la fortuna se l'è guadagnata, battendo in tre set 6-3 3-6 6-3 il numero 50 in classifica, il cinese Zhizhen Zhang e avanzando per la prima volta nella sua storia di tennista in un torneo di quest'importanza.