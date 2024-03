Nardi, non è possibile! Battuto Djokovic, il numero 1, "Questo è un miracolo"

Al "BNP Paribas Open", il primo Masters 1000 della stagione in corso sul duro (plexipave) all'Indian Wells Garden e dotato di un montepremi da 10 milioni di euro, Il ventenne marchigiano - ripescato in tabellone come lucky loser di una testa di serie e trionfatore sul numero 50 Zhang al secondo turno - ha battuto Nole e ora detiene il record di giocatore con la più bassa classifica ad aver mai sconfitto il serbo in un Masters 1000 o in uno Slam (primato che finora spettava a Kevin Anderson, numero 122 quando superò Djokovic a Miami nel 2008), oltre ad essere il quarto giocatore con il ranking più basso a battere un numero 1 del mondo in un Masters 1000.