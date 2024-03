Djokovic impazzisce, Nardi lo manda in tilt e dall'arbitro: "Lo devi punire"

L'impresa di Luca Nardi contro Novak Djokovic al terzo turno di Indian Wells verrà ricordata a lungo. Il tennista azzurro si è imposto contro il serbo in tre set con il risultato finale di 6-4 3-6 6-3. Luca si è reso protagonista di una prestazione eccellente, riuscendo anche a mandare in confusione Nole come in occasione di un break point decisivo che lo ha fatto decisamente innervosire. Djokovic batte e Nardi inizialmente sembra fermarsi, pensando che si trattasse di un doppio fallo, per poi rispondere: a quel punto il serbo colpisce e si ferma immediatamente, visibilmente confuso, quando vede che il suo avversario continua a giocare effettuando il break point.

Djokovic, la protesta con il giudice

Nole non capisce e si rivolge al giudice affermando: "Ha colpito la pallina e si è fermato". In tutta risposta il direttore di gara gli spiega che "Non ha fermato il punto, non ha effettuato la chiamata. Solo perchè si è fermato non vuol dire che anche il punto debba fermarsi". Il serbo però non ci sta e continua protestando: "Di cosa stai parlando? Hai visto la sua reazione, si è letteralmente fermato e mi ha completamente confuso. Anche io mi sono fermato, come puoi non punirlo? Ha pensato che il servizio fosse uscito e si è fermato". Infine, il giudice ha chiuso la questione spiegando: "Non è abbastanza per fargli perdere il punto. Se lui avesse detto "Fuori" o lo avesse fatto intendere, allora sarei stato d'accordo al 100% con te, ma non ha fatto niente per fermare il punto". Una decisione che Djokovic, tornato deluso al suo posto, sembra non aver apprezzato.