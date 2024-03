"Sinner gioca nudo": Paul e la frase equivoca su Jannik. Ma c'è un motivo

INDIAN WELLS (Stati Uniti d'America) - L'avventura di Luca Nardi a Indian Wells , dopo lo strepitoso successo contro Novak Djokovic, si è interrotta agli ottavi di finale . A staccare il pass per i quarti di finale, infatti, è stato il 'padrone di casa' Tommy Paul , diciassettessima forza del ranking mondiale . Il 26enne originario del New Jersey, però, nel post-partita ha parlato anche dell'esponente numero uno del tennis italiano: Jannik Sinner .

Le parole di Paul su Sinner

"Sinner sta giocando un tennis fantastico. Il mio preparatore atletico mi ha insegnato un termine che usano in Argentina. Quando qualcuno gioca in modo incredibile, dice che sta giocando nudo, e lui sta giocando assolutamente nudo in questo momento", le parole di Tommy Paul sul fuoriclasse azzurro, impegnato oggi nei quarti di finale di Indian Wells contro il ceco Lehecka.