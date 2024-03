Sinner-Lehecka: orario, diretta e dove vedere in tv il tennis live

Quella in programma ai quarti di finale di Indian Wells sarà la prima sfida tra Jannik Sinner e Jiri Lehecka. Il 22enne altoatesino e il coetaneo ceco, infatti, non si sono mai trovati uno di fronte all'altro.

Alcaraz e quella N misteriosa: se è un messaggio a Djokovic allora Sinner...

Sinner-Lehecka: diretta tv e streaming

La sfida tra Sinner e Lehecka, valida per i quarti di finale di Indian Wells, Masters 1000 in corso di svolgimento sul cemento californiano, è in programma alle ore 19 italiane (11 locali) allo Stadium 2 e sarà visibile in esclusiva in diretta su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (205). Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now, sulla piattaforma Sky Go e su Tennis Tv.

Chiellini coach di Sinner? La rivelazione di Jannik: "Ecco perché ci sentiamo"

Sinner, la magia continua. E scopre le Carota Ladies...