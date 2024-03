Il Sinner segreto: "Vinco e non sono contento, ecco perché". Poi svela come sta

I complimenti a Nardi dopo la vittoria contro Djokovic

Sinner fa poi i complimenti a Luca Nardi che, a sorpresa, ha estromesso dal torneo il numero uno al mondo Novak Djokovic: "Ci conosciamo a vicenda, non dirò davvero bene, ma abbastanza bene. Quest’anno avrebbe dovuto allenarsi con me in offseason ma gli si è girata la caviglia il secondo giorno, quindi ha dovuto andarsene. Ma lo conosco, è un giocatore incredibile con grande talento. Adesso ha costruito la sua squadra dietro di lui, che è quello che abbiamo ad oggi in Italia, molti ottimi allenatori, molte buone strutture dove i giocatori possono formarsi. È un ragazzo molto simpatico, ed è davvero bravo, sono molto felice per lui. Questi sono i momenti quando giochi contro il numero uno del mondo, vai in campo e non sai mai cosa aspettarti, cosa sta succedendo. Batterlo la prima volta in cui lo affronti è incredibile, sono davvero felice per lui e spero che possa mostrare del buon tennis in futuro. La mia sensazione è che lo vedremo in giro, si spera, per molto tempo perché se rimane sano fisicamente, a livello di tennis gioca incredibilmente bene e ha buone mani“