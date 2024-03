Alcaraz e quella N misteriosa: se è un messaggio a Djokovic allora Sinner...

INDIAN WELLS (CALIFORNIA) - Saltato il primo turno grazie al bye, Carlos Alcaraz, dopo aver superato in rimonta Arnaldi (6-7 6-0 6-1) al debutto, ha conquistato il pass per gli ottavi di finale di Indian Wells battendo il canadese Felix Auger-Aliassime con il punteggio di 6-2 6-3 dopo appena 77 minuti di gioco. Lo spagnolo si presenta in California per difendere il titolo conquistato la scorsa stagione e per proteggere il secondo posto nella classifica Atp, tallonato in maniera sempre più insistente da Jannik Sinner.