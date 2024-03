“Djokovic non giocherà il Masters 1000 di Miami”: l'indiscrezione dalla Serbia

Novak Djokovic non dovrebbe partecipare al prossimo Miami Open . Il numero uno al mondo , stando alle indiscrezioni del giornalista serbo Saša Ozmo , avrebbe deciso di dare forfait per il torneo in questione. Al momento non è ancora arrivata nessuna conferma ufficiale né dall'organizzazione del torneo (in programma a Miami dal 20 al 31 marzo), né da parte del diretto interessato.

Djokovic, il momento no e il rientro in campo

Nole non sta vivendo un buon momento di forma, come testimonia il pesante ko arrivato ai sedicesimi di finale a Indian Wells per mano di Luca Nardi. Dunque, nel caso in cui fosse confermato il suo ritiro da Miami Open, il ritorno in campo del campione serbo dovrebbe coincidere con l'inizio del Masters 1000 di Monte Carlo e della stagione su terra battuta. A maggio, invece, Djokovic dovrà impegnarsi per difendere il titolo conquistato l'anno scorso al Roland Garros.