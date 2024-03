A mani nude sullo sciame di api: chi è l'eroe che ha salvato Indian Wells

Sarà dunque lo spagnolo numero 2 al mondo Carlos Alcaraz lo sfidante di Jannik Sinner (vinto il quarto di finale con Lehecka) nella semifinale del torneo Atp 1000 di Indian Wells. Il talento murciano ha completato il suo percorso verso la semifinale superando il tedesco Alexander Zverev, numero 6 del ranking, in 6-3 6-1 al termine di un match abbastanza folle. Infatti al 3° gioco del primo set (1-1) l'arbitro ha dovuto sospendere l'incontro perché uno sciame di api ha invaso il campo principale costringendo i tennisti a "scappare" con Alcaraz molto infastidito. Le api si sono concentrate tutte sotto la spider cam e l'interruzione si è protratta per lungo tempo.

"Killer Bee", l'uomo che ha salvato il match

Sia Alcaraz che l'arbitro di sedia sono stati punti dalle api che hanno iniziato la loro invasione sul campo 1. Per motivi di sicurezza pubblica il match è stato interrotto e l'unica soluzione per rimediare all'accauto è stata quella di chiamare un apicoltore della zona per cercare di placare lo sciame. Dopo quasi un'ora dall'interruzione è apparso sul campo quello che è diventato l'eroe dell'incontro: Lance Davis, detto "Killer Bee". Con un specie di aspirapolvere, l'esperto signore ha raccolto gli insetti tra gli applausi del pubblico meravigliato. Davis ha infatti risucchiato lo sciame con il macchinario, ma non utilizzando protezioni. All'uscita dal campo tra l'ovazione dei presenti, più di qualche tifoso ha chiesto un selfie a chi ha permesso che Zverev e Alcaraz potessero riprendere a giocare. Davis lavora con le api dal 1971, ha lanciato la sua compagnia nel 1986 e da cinque giorni è a Indian Wells proprio per rimuovere sciami di api qualora ce ne fosse bisogno.

Segui il tennis LIVE