Sinner, 19ª meraviglia di fila: è in semifinale a Indian Wells, Lehecka ko!

INDIAN WELLS (Stati Uniti) - Jannik Sinner archivia anche Jiri Lehecka e strappa il pass per le semifinali del Masters 1000 di Indian Wells dove affronterà il vincente di Zverev-Alcaraz . Il tennista azzurro ha battuto il cieco numero 32 al mondo con il punteggio di 6-3 , 6-3 in un'ora e 24 minuti un match dove l'avversario ha chiuso con 35 errori non forzati complice anche un vento mal gestito oltre alla qualità di Sinner. Per Sinner 19° successo consecutivo nonché 16° da inizio stagione raggiungendo l'avvio di Roger Federer nel 2016 (16-0), 6ª semifinale in carriera in un Masters 1000.

Le parole di Sinner dopo la vittoria

"Sono soddisfatto per come ho giocato perché di mattina c'è sempre vento e nel primo set è stata una situazione difficile da gestire. Lui è un giocatore incredibile, ha un potenziale enorme e io sono davvero contento perché l'anno scorso qui sono arrivato in semifinale e quest'anno avrò la possibilità di giocarne un'altra. Questo è uno dei tornei più importanti della stagione". Queste le prime parole di Jannik Sinner dopo il duplice 6-3 rifilato al ceco Jiri Lehecka ai quarti di Indian Wells. "Ci sono dei giorni in cui riesco a servire molto bene e altri dove invece faccio più fatica: oggi per esempio nel secondo set la percentuale non è stata così alta - il suo commento a fine gara riportato da Supertennis -. E questa è una cosa che devo migliorare. So però che sto lavorando nel modo giusto e in futuro credo che sarà uno dei miei colpi migliori. Del resto il servizio è l'unico colpo che puoi gestire in totale autonomia decidendo tu la velocità e lo spin".

Ad Indian Wells c'è anche papà Hanspeter: "Per me è davvero speciale averlo qui. In passato non ho avuto tanto tempo da trascorrere con lui e con la mia famiglia - aggiunge -. È uno chef incredibile ma è anche un super papà ed è questa la cosa più importante. Mi ha dato anche qualche dritta giusta sul campo quando ero piccolo: mi diceva 'la cosa più importante è avere il movimento corretto non dove va a finire la palla'". Aumentano le chance di scavalcare Alcaraz nel ranking mondiale, lui in semifinale c'è già, lo spagnolo deve affrontare il tedesco Zverev. "Difficile parlare del n° 2 del mondo, sarà una grande sfida tra Alcaraz e Zverev. Vediamo chi mi tocca, mi sono confermato e vediamo come andrà", le parole di Sinner a Sky Sport.