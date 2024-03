Swiatek trionfa a Indian Wells: 19° titolo in carriera, Sakkari ko in due set

Iga Swiatek ha fatto suo il "BNP Paribas Open", terzo Wta 1000 della stagione, con montepremi complessivo pari a 9.258.080 dollari, andato in scena sul cemento californiano dell'Indian Wells Tennis Garden. La polacca, numero uno del mondo e del seeding, già vincitrice a Indian Wells nel 2022, ha battuto nella finale odierna, proprio come due anni addietro, la greca Maria Sakkari, nona forza del tabellone e numero 9 del ranking internazionale, col punteggio di 6-4 6-0. Per la Swiatek si tratta del 19° titolo della carriera, il secondo di questo 2024, dopo quello conquistato a Doha. Al momento vanta nella sua bacheca: quattro titoli del Grande Slam, una Wta Finals, otto Wta 1000, cinque 500 e un 250. Niente da fare per la Sakkari, che in carriera ha vinto "soltanto" due trofei, arrendendosi in finale, invece, in altre otto occasioni.