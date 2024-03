Miami: Cobolli avanti, Darderi ko con Shapovalov. Giorgi, ora c'è la numero 1!

Flavio Cobolli vince in rimonta e si aggiudica il primo turno dell'Open di Miami. Continua dunque il cammino dell'azzurro al secondo Masters 1000 della stagione. Il tennista classe 2002, n. 63 del ranking, batte il giapponese Yoshihito Nishioka dopo 1 ora e 54 minuti di gioco. Un successo costruito in tre set per il punteggio finale di 1-6 6-1 6-4. Cobolli affronterà il britannico n.31 ATP - e 30ª testa di serie - Cameron Norrie .

Darderi Ko. Giorgi domina contro Swiatek

Si interrompe al primo turno invece l'avventura di Luciano Darderi a Miami. Il tennista italo-argentino non è andato oltre il primo match del torneo, uscendo sconfitto dalla sfida contro Denis Shapovalov. Gara subito in salita, con il canadese che conquista diverse palle break nel corso del primo set e Darderi che conferma di non avere grande feeling con il cemento. Tuttavia, Shapovalov non gioca una gara impeccabile, e nel secondo parziale l'azzurro approfitta dei 24 gratuiti dell'avversario e si aggiudica il set al tiebreak. Il match si decide dopo 2 ore e 27 minuti, con Darderi che subisce il break nel terzo game per lo score definitivo di 6-3, 6-7(3), 6-4. Shapovalov affronterà ora Stefanos Tsitsipas nel match valido per il secondo turno del torneo.

Esordio positivo invece per Camila Giorgi, che al Wta 1000 di Miami batte la polacca Magdalena Frech e raggiunge la sua connazionale e numero uno al mondo Iga Swiatek nel secondo turno. Per la tennista azzurra, attualmente numero 107 al mondo, si tratta di una rivincita dopo il Ko di Wimbledon nel 2022. Una gara quasi a senso unico conclusa in due set dopo 1 ora e 36 minuti con il punteggio finale di 6-4 6-2.