Federer a Roma, matrimonio e Foro Italico: nuova vita, vecchie abitudini

Una magica serata trasteverina come ai tempi in cui dominava agli Internazionali d'Italia prima di assistere al matrimonio a Roma del suo migliore amico. Mentre i suoi ex colleghi, tra cui Sinner, sono 'impantanati' a Miami dove la pioggia ha sconvolto il programma del torneo, l'ex re del tennis mondiale, Roger Federer, si gode la sua nuova vita in una delle prime e bellissime notti di Primavera a Roma. E lo fa in uno dei luoghi più affollati di sera nella Capitale, nel bel mezzo della movida romana tra giovanissimi, vip e non a Trastevere. Fedele al suo recente e fortunato passato, lo svizzero in giacca e jeans è tornato nel suo ristorante preferito, ovvero la Taverna Trilussa, dove ha mangiato in compagnia della moglie Mirka al suo solito tavolo, in una saletta privata, proprio come faceva ai tempi dei suoi indimenticabili Internzionali.