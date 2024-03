Sabalenka torna in campo e batte Badosa, poi l’emozionante abbraccio finale

Più forte del dolore e di uno stato d'animo che difficilmente si può conciliare con l'attività agonistica. Aryna Sabalenka , però, si conferma ancora una volta campionessa e accede al terzo turno del " Miami Open ", quarto Wta 1000 stagionale, dotato di un montepremi di 8.770.480 dollari che si sta disputando sui campi in cemento dell'impianto dell'Hard Rock Stadium, in Florida.

Sabalenka: ora c'è Kalinina

La bielorussa, seconda testa di serie, è scesa in campo pochi giorni dopo la tragedia della scomparsa dell'ex compagno, Konstantin Koltsov, 42enne ex campione di hockey, caduto da un balcone di un resort di Miami. La 25enne di Minsk si è imposta 6-4, 6-3, in un'ora e 23 minuti, sulla spagnola Paula Badosa, numero 80 Wta, grande amica della Sabalenka. A fine gara, emozionante l'abbraccio tra le due tenniste, soprattutto dopo quello che è capitato alla bielorussa. Al terzo turno Sabalenka dovrà vedersela con l'ucraina Anhelina Kalinina, numero 36 del ranking e 32 del seeding.