Sinner-Griekspoor: orario, diretta e dove vedere in tv il tennis live

MIAMI (Stati Uniti) - Jannik Sinner torna in campo questa sera per il 3° turno del Masters 1000 di Miami. Il tennista azzurro ha vinto in due giorni (causa stop per pioggia venerdì) il derby contro Vavassori nel il debutto nel torneo dove Sinner deve difendere la finale della passata stagione. Per Jannik una vecchia conoscenza ovvero l'olandese numero 25 al mondo Tallon Griekspoor .

Sinner ha già affrontato nel 2024 Griekspoor battendolo in due set nella semifinale al torneo Atp 500 di Rotterdam, Griekspoor che arriva all'incontro dopo un'estenuante match di 2° turno contro l'americano Michelsen vinto in tre set dopo 2 ore e 41 minuti. L'altoatesino ha commentato così la sfida all'olandese: "Sarà la prima volta all’aperto, la palla rimbalza di più, dovrò fare attenzione perché lui gioca bene e serve altrettanto bene. È un giocatore aggressivo e sa far tutto molto bene. Dovrò fare attenzione, ma queste sfide mi piacciono, sono le partite che mi fanno vedere a che punto sono”.

Chi vincerà la partita affronterà agli ottavi di finale il vincente tra lo statunitense wild card Martin Damm e l'olandese numero 66 al mondo Christopher O'Connell.

Sinner-Griekspoor: diretta tv e steaming

La sfida tra Sinner e Griekspoor, valida per il 3° turno del Masters 1000 di Miami, è in programma domenica 24 marzo tra le 20 e le 20:30 ora italiana e sarà visibile in esclusiva in diretta su Sky Sport Tennis (203). Inoltre sarà visibile anche in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go.

Sinner-Griekspoor, i precedenti

Sinner e Griekspoor si sono affrontati 3 volte in carriera con Jannik sempre vincente. Il tennista azzurro ha sempre vinto senza mai perdere un set sia nelle due semifinali di Rotterdam che ai quarto di finale della Coppa Davis.